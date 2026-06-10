Odpowiedzialność na lata: kto zadba o infrastrukturę publiczną w perspektywie kolejnych dekad?

Gwarancja jakości

W modelu PPP partner prywatny jest zaangażowany w projekt przez kilka, a nawet wiele lat i bierze udział we wszystkich jego etapach. Planując zarządzanie obiektem przez kolejne 20–25 lat, dąży do tego, aby był on jak najmniej awaryjny i aby funkcjonował optymalnie przez cały okres trwania umowy. Dzięki formule PPP samorządy zyskują:

Wsparcie merytoryczne: sektor prywatny wnosi do projektów specjalistyczną wiedzę techniczną i rynkowe know-how, które stanowi cenne uzupełnienie dla zasobów strony publicznej. Przekłada się to na stosowanie nowoczesnych rozwiązań i wypracowanie wysokich standardów wykonania.

Bezpieczeństwo: dzięki temu, że partner czuwa nad bieżącą konserwacją i sprawnością techniczną infrastruktury, strona publiczna otrzymuje gwarancję, że obiekt będzie utrzymany w nienagannym stanie przez dekady.

Plusy dla mieszkańców i władz

Umowa PPP pozwala samorządom na uzyskanie przewidywalności wydatków eksploatacyjnych w długim czasie. W modelu opłaty za dostępność, który cieszy się dużym zaufaniem w projektach PPP, wynagrodzenie partnera jest ściśle powiązane z tym, czy infrastruktura działa prawidłowo i jest gotowa do użycia.

Model PPP to przede wszystkim szereg korzyści:

ciągłość usług – niezależnie od awarii, to partner prywatny musi zapewnić, by np. szkoła, basen czy elektrociepłownia działały bez zakłóceń;

brak ukrytych kosztów – samorząd unika gwałtownych obciążeń budżetu, które wynikają z konieczności nagłych, kosztownych remontów infrastruktury;

efektywność energetyczna – w projektach typu EPC (Energy Performance Contracting) partner odpowiada za osiągnięcie konkretnych oszczędności energii.

Praktyczne przykłady

Potwierdzeniem skuteczności modelu PPP w zapewnianiu nowoczesnej i sprawnej infrastruktury na długie lata jest m.in. Port Czystej Energii. To zaawansowany zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych, funkcjonujący jako elektrociepłownia. W ramach współpracy partner prywatny przejął odpowiedzialność za zaprojektowanie, wybudowanie oraz sfinansowanie instalacji, która przetwarza rocznie 160 tysięcy ton odpadów, które nie nadają się do recyklingu.

Kolejnym przykładem, tym razem z sektora wodno-kanalizacyjnego, jest inwestycja w Mławie. Projekt objął budowę nowej oczyszczalni ścieków, która zastąpiła tę z lat 80. Partner prywatny zobowiązał się do zaprojektowania, sfinansowania i budowy nowego obiektu oraz obsługi dotychczasowej infrastruktury. Umowa została zawarta na 33 lata, a efektem partnerstwa jest nie tylko zaawansowana technologia, ale również niższe rachunki za ścieki.

Skorzystaj ze wsparcia!

Przygotowanie projektu w formule PPP wymaga rzetelnych analiz. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oferuje szeroki wachlarz bezpłatnych narzędzi wspomagających ten proces:

Doradztwo: kompleksowe wsparcie prawne, finansowe i techniczne.

Narzędzia: kalkulator PPP do szacowania opłaty za dostępność oraz wzory umów uwzględniające optymalny podział zadań.

Edukacja: certyfikowane szkolenia oraz platforma e-learningowa.

Pełna oferta i baza wiedzy dostępne są na stronie: ppp.gov.pl